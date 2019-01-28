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Ирак может утратить древний арабский диалект Малави

Культура

Причиной тому разрушение старой части города Мосул, где проживали носители этого наречия

Мосул, Ирак, 28 января 2019, 12:29 — REGNUM  Жители иракского Мосула обеспокоены тем, что могут лишиться одного из дрвнейших арабских диалектов, на котором разговаривали жители города, сообщает 28 января Associated Press.

Дело в том, что большая часть носителей редкого арабского диалекта проживала в старой части города, практически разрушенного артиллерийским огнем коалиции, возглавляемой США.

«Около 90% из тех, кто бежал из старого Мосула разговаривали на этом диалекте. Будущие поколения не будут значит Маслави и будут говорить на других диалектах», — подчеркнул местный житель Шахд Валид.

Напомним, Мосул был крупнейшим оплотом «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Ираке, именно здесь террористы провозгласили создание халифата.

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