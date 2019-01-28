Забайкальские буддисты создают Центр восточных рукописей

Агинский Бурятский округ, Забайкальский край, , 12:28 — REGNUM Забайкальские буддисты религиозной организации «Дэчен Лхундублинг» из Агинского дацана получили президентский грант в сумме 1,8 миллиона рублей для создания Центра восточных рукописей. С сегодняшнего дня, 28 января, специалисты начинают опись уникального библиотечного фонда и составление каталогов. Подробности об этом проекте, получившем название «Сокровищница знаний»: буддийское письменное наследие Южной Сибири», реализуемом на базе библиотеки Агинского дацана, корреспонденту ИА REGNUM сообщили его авторы.

«Библиотека Агинского дацана является третьим по величине хранилищем старых буддийских рукописей и ксилографов в стране. Общее количество книг составляет порядка 35−40 тысяч. Фолианты находятся в томах, завернутых в традиционные шелковые или матерчатые обертки — жанчи.

Таких томов-свертков в библиотеке насчитывается более 3 тысяч. Уникальная коллекция формировалась на протяжении почти ста лет, и основой её стали книги, уцелевшие после антирелигиозной кампании первой половины прошлого века.

Значительная часть книг сохранилась благодаря самоотверженности верующих, отказавшихся участвовать в уничтожении своей религии в 30-е годы. В 90-х годах спасенные верующими книги стали возвращаться в дацан и вместе с многочисленными томами книг, оставшимися от старых лам, образовали нынешнюю коллекцию буддийской литературы, для которой в дацане еще в 80-е годы было построено отдельное здание библиотеки», — пояснили в религиозной организации.

В течение трёх ближайших лет специалисты проведут опись библиотечного фонда и составят каталог. В рамках проекта также планируется провести просветительские лекции, осуществить переоборудование стеллажей, пошить и заменить книжные жанчи, перевести избранные буддийские сочинения. Авторы проекта надеются, что со временем библиотека дацана превратится в действующий центр по изучению и сохранению буддийского письменного наследия.

Напомним, на территории Забайкальского края проживает около 70 тысяч буддистов, а всего в России их насчитывается 900 тысяч человек.