Понедельник, 28 Января 2019 года
10:53:05 МСК

В парке «Зарядье» открывается выставка зарубежных фотографов о Москве

Культура

Проект также включает в себя и участие любителей фотографии в творческом процессе мастеров

Москва, 28 января 2019, 10:53 — REGNUM  28 января в павильоне «Купол» в парке «Зарядье» в Москве открывается экспериментальная лаборатория Magnum Live Lab/19. Три известных иностранных фотомастера — Томас Дворжак из Германии, американец Алекс Майоли и Нюша Таваколян из Ирана будут проводить съемку различных исторических мест столицы, ее современных районов и лучшие работы сразу станут частью новой экспозиции. Таким образом, желающие могут поучаствовать в творческом процессе от выбора объекта, непосредственно съемок до печати и выбора места на выставке.

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Культурная хроника
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