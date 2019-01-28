В парке «Зарядье» открывается выставка зарубежных фотографов о Москве

Москва, , 10:53 — REGNUM 28 января в павильоне «Купол» в парке «Зарядье» в Москве открывается экспериментальная лаборатория Magnum Live Lab/19. Три известных иностранных фотомастера — Томас Дворжак из Германии, американец Алекс Майоли и Нюша Таваколян из Ирана будут проводить съемку различных исторических мест столицы, ее современных районов и лучшие работы сразу станут частью новой экспозиции. Таким образом, желающие могут поучаствовать в творческом процессе от выбора объекта, непосредственно съемок до печати и выбора места на выставке.