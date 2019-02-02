6 книг о чудесах, для которых Бог не потребовался

Елена Соковенина, , 09:59 — REGNUM

Есть такие места на свете, где привычная нам реальность предстаёт в совершенно непривычном свете! Все знают, что в Антарктиде не растут фиалки, дома не путешествуют (этим обычно занимаются их жильцы), а из Бермудского треугольника до сих пор никто не возвращался, поэтому тамошняя жизнь для нас — загадка.

Но всё меняется и в самых обычных, привычных и даже совершенно безнадёжных пространствах. Стоит туда попасть хоть одному мечтателю, как загадки разгадываются, преподнося нам ворох полезных идей, и оказывается, что чудеса — дело наших рук!

Хайри Штруб. Морж и фиалки

Если где-то чего-то нет, то и нечего пытаться изменить то, что давно устоялось! Как говорится в известной поговорке: «Не корми меня тем, чего я не ем». Но надо иметь в виду, что поговорки иной раз ошибаются. Главный в этой истории совсем не Морж, а Садовник, который — из чистого упрямства! — взялся взрастить фиалки и дыни на далёком Севере. Но поскольку всё получилось из-за Моржа… хотя постойте, во всём виновата куропатка. Вечно впадает в панику! И, кроме того, Песец. Он тоже виноват. Но как бы там ни было, падение толстого и ленивого, не любящего менять свои привычки Моржа в теплицу Садовника стало началом прекрасных перемен. Совершенно невероятных в этих краях. А история, которая началась с дынь и фиалок, стала большими приключениями. И вообще это история о большой дружбе.

Душевно рекомендуется и детям, и взрослым, и особенно тем, кто готов на любые подвиги, лишь бы ничего не менять.

Александр Блинов. Дом, который пошёл

Некоторые дома создают пространство не тем, что они там стоят, а совсем наоборот — путешествуя по свету. Дом Александра Блинова как-то вдруг решил, что зря тратит свою жизнь, взял да и отправился посмотреть мир. Со всеми жильцами. Где Дом остановится — образуется удивительное пространство. Англичане все так и кричат: «Овсянка, сэр!», папа римский приветствует с балкона Челентано, немецкие пограничники блюдут орднунг в лучших европейских традициях. В Канаде сплошной хоккей — плюнуть некуда, а истуканы с острова Пасхи оказались пятьдесят пятого года постройки.

Не говоря уже о том, что в самом Доме обнаружился тайный замурованный ход с двумя печатями на дверях: одна — с двуглавым орлом, вторая — с серпом и молотом.

От такой жизни все жильцы сплошь стали подтянутые и загорелые. К тому же их заметно прибавилось. Потому что Дом добрый и гостеприимный. Вот выходит, например, с утра Вера Игнатьевна на балкон — ба! Весь Дом граффити изрисован, как рокер татуировками. Дети от смешанных браков, кухни народов мира…

И всё было бы прекрасно, если бы не коварный ветер Трамонтана. Он дожидается, пока всё устроится, — и тут же переносит Дом на новое место. Так и путешествуют по всему миру.

Очень смешная пародия Александра Блинова на все существующие стереотипы: герои даже читают «Википедию». Материализована эта гротескная реальность шаловливой рукой Тимофея Яржомбека.

Маша Краснова-Шабаева. Дома и домики в Бермудском треугольнике

Редкий человек может поделиться рассказом о жизни на Бермудских островах. Но вот Маше Красновой-Шабаевой это удалось. Интерес к архитектуре завёл её аж на самый Домикиканский архипелаг. В этой до сих пор неизвестной учёным части Бермудов строят самые разнообразные дома и домики. Помните, как в начале XX века бесследно исчез пароход «Пчела», на котором плыли знаменитый ботаник профессор Лютиков со своей женой госпожой Малютиковой? Все тогда обсуждали судьбу «Пчелы» и жены профессора, которая плыла на корабле. Это была очень весёлая и энергичная бабушка, архитектор-самоучка. А прославилась тем, что строила детские сады без углов. Поэтому за госпожу Малютикову, конечно, волновались больше. Профессор с женой, Лётчик и многие другие, счастливо затерявшиеся в этих местах в разное время, успешно живут и творят по сей день. Застроили своими творениями Безумный Лес, остров Оранжерей, Республику Насекоми и Желтогорье. Объединили усилия с местными жителями — маленькими люстрицами, жизнерадостными людьми-кирпичиками, задумчивыми лешими и множеством разумных растений. Всех их объединяет одно — страсть к строительству необычных, смешных, но очень уютных домов и домиков. Потому-то архипелаг и называется Домикиканским. Знакомство с ним и его обитателями чревато умением строить бумажный домодуб и теплицу в банке, пещеру из ваты и домик для насекомых. И ещё много домов и домиков.

Дарья Агапова, Варвара Помидор. «Путешествия по Эрмитажу. Царица Тюльпанов»

В комиксе Варвары Помидор — её российский читатель знает и любит по знаменитой самокатовской серии про Простодурсена — двое подростков встречаются в Эрмитаже. Казалось бы, сколько книг про Петербург, да и про Эрмитаж немало. Что же тут особенного? А то, что в этой книге пространство меняется. Полотна знаменитых живописцев транслируют размышления обоих героев. И оказывается, что где-то там, в той реальности, у них много общего. Но ещё больше вопросов. Это тоже общее.

Собственно, если стоит задача «объяснить детям, кому и зачем нужны все эти картины», — это лучший способ. Если же такой задачи нет, стало быть, читатель и сам знаком с этим пространством, из которого никто и никогда не возвращается прежним, сколько бы раз он там ни был. И это само по себе удовольствие.

Артур Гиваргизов, Виктория Семыкина. «Переход»

Мальчик Дима в состоянии изменить вообще всё. Даже то, в чём взрослые были давно и прочно уверены. Надо только задавать им правильные вопросы. Стоит взрослому — папе, старушке на перекрёстке, дорожному полицейскому, да вообще кому угодно — оказаться рядом с Димой, как пространство немедленно меняется. Обратимо или нет — науке пока неизвестно. Но, к примеру, автоинспектору пришлось позволить Диме переходить дорогу, как ему хочется. Димина логика была бесспорна. А ещё известно, что Дима однажды честно и совершенно бесплатно приобрёл автомобиль «Жигули». Ну, не совсем честно, но логика опять была бесспорна. И ещё Дима сделал так, чтобы папа его больше никогда не посылал в магазин за едой. Папа сам пришёл к такому логическому выводу.

Самое главное — никогда с этим мальчиком не встречаться, а то тоже выйдет что-нибудь неожиданное, сломает все привычные схемы и всё перепутается. Но это невозможно, потому что этого мальчика все где-нибудь да видят — как он переходит дорогу. И, кстати, Димины родители, автоинспектор, водитель автобуса и все-все пассажиры и прохожие очень хотели, чтобы их тут тоже нарисовали.

Игорь Шевчук. Шёл хомяк в пиджаке

Хомяк в пиджаке — это совсем не хомяк в пиджаке. Это хомяк в другом пиджаке. О нём (хомяке) никто не знает. А тому, на ком пиджак, неизвестно, между прочим, что никакого хомяка там нет. И это никакая не загадка. Просто жирафы растут в высоту, крокодилы в длину, а кто что вынес с урока биологии — вообще сложный вопрос. Сергей, например, вынес знание. А Витька вынес — он тоже, конечно, вынес! Прямо скажем, вышел не с пустыми руками.

«Папа» Смешариков, Игорь Шевчук — известный выдумщик, и в его стихотворном сборнике поэтические фокусы меняют пространство на глазах изумлённого зрителя. То есть читателя.

У книги удобный карманный формат, хотя маленьким его не назвать (ещё один фокус с пространством). Ну, а нарисовала эти весёлые абсурдные истории художник с поистине лировским настроением — Маша Титова.

«Самокат»

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