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Обнаженная первобытность: в Перми открылась эротическая фотовыставка

Культура

О чем молчат и кричат камни Стаса Кадрулёва?

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Обнаженная первобытность: в Перми открылась эротическая фотовыставка
Иллюстрация: (cс)Виталий Попов
Эротическая выставка работ фотохудожника Стаса Кадрулёва

Антон Исаков, 28 января 2019, 12:20 — REGNUM  

В Центральном выставочном зале Перми открылась эротическая выставка работ фотохудожника Стаса Кадрулёва из Бурятии.

Признаюсь, что шёл на мероприятие с некой долей скепсиса: эротические фотографии в современном обществе насилия и секса пользуются спросом сами по себе, к ним сформировалось определенное потребительское отношение, поэтому совсем не обязательно, что они могут быть наполнены каким-либо смыслом, совсем не обязательно, что они могут быть отнесены к произведениям искусства.

Обнаженное тело часто используется для провокации, а не для философского осмысления реальности. Именно этим и был обусловлен мой скепсис.

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Стас Кадрулев
Стас Кадрулев

Кадрулёв утверждает, что одежда опошляет человека, скрывает в нём искренность и его суть, именно поэтому он предпочитает фотографировать обнаженных моделей. Странная, но интересная мысль, высказанная художником, требовала разрешения, именно это сподвигло меня на посещение выставки, несмотря на изначальное к ней подозрение.

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©Стас Кадрулев

Но если приглядеться внимательно, то достаточно легко обнаружить символический язык, объединяющий некоторые работы общей концепцией, приблизившись к пониманию которой, можно понять ход мыслей самого автора.

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Эротическая выставка работ фотохудожника Стаса Кадрулёва
Иллюстрация: (cс)Виталий Попов
Эротическая выставка работ фотохудожника Стаса Кадрулёва

На выставке было представлено 69 работ Кадрулёва, снимки были сделаны в течение длительного периода времени, поэтому, конечно же, они достаточно разные. Но авторы экспозиции разместили их как бы по сюжетам, по главам, составляющим жизненный путь художника.

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©Стас Кадрулев

Поклонение камням

Так почему же все-таки одежда есть опошление человека? Почему она скрывает его истинную сущность? Думается, что в этом можно наблюдать вызов современной цивилизации, далеко ушедшей от своего природного начала. Элегантно сшитая рубашка — это её родовая сущность, но когда-то людям она была не нужна.

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©Стас Кадрулев

Наше общество давно утратило веру в сакральное — мысль, ставшая достаточно тривиальной. Уничтожив богов, уничтожив любую веру, мы вместе с тем убили нечто важное, оскопили себя, подобно Кроносу, оскопившему своего отца. Но ведь ещё совсем недавно человечество ощущало сакральное буквально во всем, оно было соединено с природой.

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©Стас Кадрулев

Однако, присматриваясь к работам Кадрулёва, начинаешь понимать, что проблема даже не в современной цивилизации, упадок которой очевиден всё большему и большему количеству думающих людей. Человеческая травма гораздо глубже.

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©Стас Кадрулев

Пожалуй, нанесена она была возвышающимся христианством. Да, такое воззрение разделяют многие. Именно христианство стало той точкой, которая начала истреблять в человеке его природное начало, прививая ему начало гуманистическое.

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©Стас Кадрулев

А та прекрасная пора, когда человек поклонялся камням и не прикрывал стыдливо свое тело одеждой, давно прошла. Она прошла, но память о ней все еще живет в нас, она заключена где-то глубоко внутри, но она жива.

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©Стас Кадрулев

Но все ли так было на самом деле? В этой аркадианской идиллии Золотого века как будто чего-то не хватает, как будто за молчанием камней скрывается какая-то зловещая тайна, подобная той, которая приснилась Гансу Касторпу…

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©Стас Кадрулев

Может быть именно об этом кричат камни, покрытые красной краской, на одной из работ Стаса Кадрулёва?

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©Стас Кадрулев

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Читайте ранее в этом сюжете: В Перми пройдет эротическая фотовыставка «Инсайт»

regnum author Антон Исаков
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