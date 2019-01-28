Художник bosslogic превратил актёров в персонажей Mortal Kombat

Вашингтон, , 10:48 — REGNUM Известный интернет-художник bosslogic опубликовал свою новую работу — изображение актрисы Зои Салданы в образе Джейд. Иллюстратор рисует популярных киноактёров в роли персонажей игры Mortal Kombat, а результатами труда делится в Instagram-профиле.

https://www.instagram.com/p/BtKs_TsFlrU/

Художник начал выпускать серию концепт-артов с известными актёрами после официального анонса игры Mortal Kombat 11. По мнению bosslogic, на роль персонажей франшизы вполне подойдут известные голливудские актёры. Первой работой автора стало изображение Терри Крюса в роли майора Джексона Бриггса (Джакс, как его называют в игре).

https://www.instagram.com/p/BtANh0QFRSR/

Также художник представил американского актёра Дуэйна «Скалу» Джонсона в роли главного антагониста серии игр — Шао Кана.

https://www.instagram.com/p/BtD5OjHlkyY/

Киану Ривз в представлении bosslogic стал слепым самураем с даром телепатии по имени Кенши.

https://www.instagram.com/p/BtE7WvGFik0/

Звезда сериала «Викинги» Трэвис Фиммел стал харизматичным наёмником Кано.

https://www.instagram.com/p/BtH5Jg8lUZU/

Ирландский актёр Майкл Фассбендер преобразился в одного из главных героев Mortal Kombat бога грома Рэйдена.

https://www.instagram.com/p/BtJI2H1lOKK/

Израильская актриса Галь Гадот, известная по роли Чудо-женщины стала воинственной принцессой Эдении по имени Китана.

https://www.instagram.com/p/BtFd1F8lIjT/

Напомним, что интернет-художник с псевдонимом bosslogic работает с фотографиями известных актёров и при помощи графических редакторов превращает их в изображения супергероев или персонажей видеоигр. Ранее артист представлял свой проект ElseBothWorlds, в рамках которого менял местами актёров из киновселенных Marvel и DC. Так, роли сменили Том Холланд и Эзра Миллер (Человек-паук и Флеш), Генри Кавилл и Крис Эванс (Супермен и капитан Америка), Галь Гадот и Скарлет Йохансон (Чудо-женщина и Чёрная Вдова) и др.

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