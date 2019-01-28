Бийские химики создали полимеры с повышенной термостойкостью

Барнаул, , 09:34 — REGNUM Учёные-химики Бийского технологического института, филиала Алтайского государственного технического университета, синтезировали органические высокомолекулярные соединения, на основе которых можно создавать полимеры с повышенной термостойкостью и стойкостью к ультрафиолету. Об этом 28 января сообщает пресс-служба вуза.

Отмечается, что органические высокомолекулярные соединения содержат в своем составе атомы бора. Выпуск полимеров на их основе позволит добиться эксплуатации готовых материалов при температурах до 300 °C. Так, например, срок эксплуатации конструкций из композиционных материалов на основе борсодержащих полимеров под воздействием солнечных лучей увеличивается в 2−3 раза.

При добавлении таких полимеров в другие материалы, они могут существенно изменить свойства изделий. Проведенные в институте исследования и апробация технологии изготовления тормозных колодок на основе борорганических полимеров показали, что износ материала снижается в два раза, происходит увеличение прочности, коэффициент трения повышается в два раза при повышенных температурах. При добавлении в стеклопластиковые изделия отмечено повышение огнестойкости.

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