Пермячка получила нацпремию за фильм «Медведи Камчатки. Начало жизни»

Пермь, , 09:34 — REGNUM В Москве на церемонии вручения национальной кинопремии «Золотой Орёл» лучшим неигровым фильмом признана документальная лента «Медведи Камчатки. Начало жизни» режиссёров Ирины Журавлёвой (Пермский край) и Владислава Гришина (Санкт-Петербург). Ирина Журавлёва также является и продюсером, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевой администрации.

Премию «Золотой орёл» вручают за достижения в сфере киноискусства по итогам голосования действительных членов и членов-корреспондентов академии.

Это не первая престижная награда фильма, рассказывающего о первом годе жизни медвежат Южно-Камчатского заказника. В конце 2018 года лента признана Русским географическим обществом «Лучшим медиапроектом». В церемонии вручения награды принял участие президент России Владимир Путин.

Создатели фильма семь месяцев провели на территории Южно-Камчатского федерального заказника имени Тихона Шпиленка, где налюдали за семьями хищников. Основная часть съёмок проходила в окрестностях Курильского озера, где ежегодно летом и осенью собираются бурые медведей.