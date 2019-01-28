Похищенная картина Архипа Киунджи найдена полицией. Вор задержан

Москва, , 09:11 — REGNUM Официальный представитель МВД Ирина Волк сообщила журналистам, что похититель, совершивший 27 января дерзкую кражу на глазах у посетителей Третьяковской галереи картины художника Архипа Куинджи, задержан в поселке Заречье Московской области. Указывается, что ранее подозреваемый привлекался по делам, связанным с хранением наркотиков.

Полотно «Ай-Петри. Крым» найдено сотрудниками полиции: оно было спрятано на строящемся объекте в Одинцовском районе Подмосковья. Где сейчас находится картина не сообщается.

Картина «Ай-Петри. Крым» была передана для выставки Архипа Куинджи в Третьяковской галерее в Москве Русским музеем в Санкт-Петербурге. Страховая стоимость — 12 миллионов рублей. По оценке специалистов, на рынке цена картины могла возрасти до 200 тысяч долларов. Однако легально ее продать было уже невозможно. Так что это или специальный заказ, что вызывает сомнения у экспертов, либо самодеятельность воров, не предусмотревших всех последствий кражи шедевра из государственного музея.

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