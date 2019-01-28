«Чёрную пантеру» удостоили главной премии Гильдии киноактёров США

Вашингтон, , 07:37 — REGNUM Кинокартина «Чёрная пантера» режиссёра Райана Куглера получила главную премию Гильдии киноактёров США. Высшей награды лента была удостоена за лучший актёрский состав, сообщается на сайте Гильдии. Конкуренцию в борьбе за премию этому художественному фильму, в частности, составили «Богемская рапсодия», «Чёрный клановец», а также «Безумно богатые азиаты» и «Звезда родилась».

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Добавим, что в номинации «Лучший актерский состав в драматическом сериале» победил телепроект «Это мы». В категории лучших составов комедийных сериалов приз достался «Удивительной миссис Мейзел».

25-я церемония вручения награды состоялась 27 января в Лос-Анджелесе.

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Как сообщало ИА REGNUM, лидером по числу номинаций на получение премии Гильдии киноактёров США оказался фильм «Звезда родилась» с Леди Гагой и Брэдли Купером. Он участвовал в номинациях «Лучший актёрский состав в игровом кино», «Лучшая мужская роль», «Лучшая женская роль» и «Лучшая мужская роль второго плана». Картины «Фаворитка» и «Чёрный клановец» имели по три номинации. Ленты «Чёрная пантера», «Зелёная книга», «Сможете ли вы меня простить?», «Богемская рапсодия» и «Власть» — по две.

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