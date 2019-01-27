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Модель Наташа Поли снялась для мартовского номера Vogue

Культура

«В розовом жизнь лучше»

Пермь, 27 января 2019, 20:00 — REGNUM  Известная пермская модель Наташа Поли снялась для очередного номера японского журнала Vogue, сообщает 27 января корреспондент ИА REGNUM.

Пермячка, находящаяся в положении, предстала в мартовском номере издания в романтическом образе — ее фотографировали в розовом платье. Поли подписала фотографию: «В розовом жизнь лучше».

Напомним, известная пермская модель Наташа Поли, настоящее имя которой Наталья Полевщикова, является одной из самых популярных моделей в мире. В ноябре 2018 года стало известно, что манекенщица второй раз станет мамой.

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