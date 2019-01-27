В Москве проходит выставка «К 75-летию полного снятия блокады Ленинграда»

Москва, , 17:20 — REGNUM В Музее современной истории России в Москве открылась выставка «К 75 полного снятия блокады Ленинграда». Осада города немецко-фашистскими захватчиками продлилась 872 дня. За это время сотни тысяч ленинградцев погибли от голода и артобстрелов. На северную столицу было сброшено 107 тысяч авиабомб, выпущено около 150 тысяч снарядов.

На выставке представлены картины из коллекции музея, графика, плакаты того времени. Также в экспозиции архивные документы, относящиеся к событиям блокады, личные вещи блокадников.