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Психиатр с ДЦП попал в «Comedy Баттл»

Культура

Это не первое выступление тюменца, на сцене «Comedy»

Тюмень, 27 января 2019, 16:02 — REGNUM  Психиатр из Тюмени Руслан Шамухаметов попал в «Comedy Баттл», сообщает 27 января издание 72.ru.

Шамухаметов работает врачом-психиатром в тюменской исправительной колонии, а также страдает ДЦП. Это не первое выступление тюменца, на сцене «Comedy» он появляется второй раз. Данный факт отметил также ведущий проекта Павел Воля.

Во время своего выступления врач-комик шутил по поводу своего заболевания, ломая, таким образом, стереотипы о неполноценности людей с подобными сложностями.

Напомним, юмористический проект «Comedy Баттл», проходящий на телеканале ТНТ, позволяет его участникам стать резидентом одного из шоу, демонстрирующихся на канале. Для этого необходимо удивить жюри своим юмором и обойти конкурентов.

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