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На автора «Смешариков» подали в суд

Культура

И требуют вернуть 30 млн

Москва, 27 января 2019, 15:48 — REGNUM  Генеральный директор «Фонда кино» Леонид Верещагин подал в суд на автора детского мультфильма «Смешарики» Илью Попова, сообщает 27 января издание Накануне.ру.

Кроме того, судебному разбирательству подвергнется компания, которая занималась производством сериала. Верещагин требует взыскать с указанных лиц сумму в размере 30 млн рублей.

Причиной разногласий, как отмечает издание, является невыполнение Поповым своих обязательств: автор мультфильма должен был вернуть Верещагину деньги в случае если его проект окупиться в прокате. Проект окупился, но деньги по-прежнему не возвращены.

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