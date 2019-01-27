В Московском театре на Таганке премьера спектакля «Эффект Гофмана»

Москва, , 14:30 — REGNUM 27 января в Московском театре драмы и комедии на Таганке состоится премьера спектакля «Эффект Гофмана». Постановку осуществила петербургский режиссер Яна Тумина. Собственно она и создала фантасмагорию из знаменитых сказок немецкого романтика, эпизодов его биографии. Надо признать, что загадка как скучный служащий юридической конторы, написал столько замечательных сказок, сочинял и разбирался в музыке, неплохо рисовал, остается притягательной для многих творческих людей. Довольно давно сценарий к фильму о Гофмане написал Андрей Тарковский. В 2018 оду состоялась долгожданная премьера мультипликационного фильма Станислава Соколова «Гофманиада» с куклами по эскизам Михаила Шемякина.

Поклонники театрального искусства ожидают феерического действа от Яны Туминой, двукратной обладательницы премии «Золотой маски».

«Гофман жил между вымыслом и реальностью, чудеса в его мире естественным образом вплетены в обыденность. Мы погрузим зрителей в удивительную атмосферу мира Гофмана — загадочного и парадоксального, чудовищного и прекрасного. Он соткан из музыки, из миражей, трюков и эмоционального напряжения», — пишет режиссер в релизе на официальном сайте театра.

В ролях — Александр Трофимов, Александр Резалин, Артем Болотовский, Константин Любимов, Сергей Цимбаленко, Анастасия Захарова, Александра Басова и Юлия Куварзина.