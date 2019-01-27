В Исаакиевском соборе пройдет концерт к 75-летию снятия блокады Ленинграда

Санкт-Петербург, , 13:35 — REGNUM В Исаакиевском соборе в Санкт-Петербурге состоится концерт, посвященный 75-й годовщине снятия блокады Ленинграда. Концертный хор Санкт-Петербурга под управлением главного дирижера Владимира Беглецова исполнит песни военных лет, композиции, посвященные войне. Стихи военных лет прозвучат в исполнении заслуженного артиста России Виталия Гордиенко. Об этом сообщает портал «Невские новости».

Концерт в Исаакиевском соборе в честь освобождения города и снятия блокады проводится ежегодно и всегда храм в эти часы полон прихожанами и посетителями.