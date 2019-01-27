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В Петербурге прозвучит Ленинградская симфония Дмитрия Шостаковича

Культура

Первое исполнение легендарного произведения — 9 августа 1942 года

Санкт-Петербург, 27 января 2019, 13:14 — REGNUM  27 января в Большом зале Санкт-Петербургской филармонии Академический симфонический оркестр Филармонии под управлением Александра Титова исполнит Седьмую (Ленинградскую) симфонию Дмитрия Шостаковича. Трансляция концерта будет осуществляться на Дворцовую площадь. В фойе филармонии будет проходить выставка афиш, программок концертов в филармонии во время Великой отечественной войны, материалы, посвященные истории создания сочинения и первого его исполнения Большим симфоническим оркестром Ленинградского радиокомитета во главе с маэстро Карлом Элиасбергом в самое тяжелую для осадного города годину — 9 августа 1942 года. Это событие стало знаковым для жителей города, переживавших жесточайшую блокаду.

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Культурная хроника
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