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В Подмосковье открывается новый музей писателя М.Е. Салтыкова‐Щедрина

Культура

Он будет располагаться в селе Спас-Угол Талдомского района Московской области

Талдом, Московская область, 27 января 2019, 12:22 — REGNUM  27 января, в день 193-летия М.Е. Салтыкова-Щедрина, в селе Спас-Угол Талдомского района Московской области открывается новый музей выдающегося русского писателя. Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на пресс-службу Талдомского городского округа. В селе располагалось родовое имение Салтыковых-Щедриных и именно это место считается родиной писателя. До этого небольшая экспозиция, посвященная знаменитому сатирику, располагалась в пределах родового храма семьи Салтыковых, построенного матерью писателя. Новый музей призван не только полнее рассказать о жизни и творчестве одного из самых крупных отечественных литераторов XIX века, но и стать новым культурно-просветительским центром Подмосковья.

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Культурная хроника
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