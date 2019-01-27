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В Театре Олега Табакова премьера «Матросской тишины» Александр Галича

Культура

В главной роли – художественный руководитель театра Владимир Машков

В Театре Олега Табакова премьера «Матросской тишины» Александр Галича
Иллюстрация: Mos.ru
Спектакль «Матросская тишина». 2016

Москва, 27 января 2019, 11:55 — REGNUM  27 января Московский Театр Олега Табакова, известный как театр-студия «Табакерка», представляет на суд московской публики первую премьеру 2019 года — спектакль «Матросская тишина» по пьесе Александра Галича. Вернее, это будет новое прочтение широко известной постановки 1990-го года. В роли Абрама Шварца за эти годы «отметились» такие «монстры» сцены как Олег Табаков, Евгений Миронов, Сергей Безруков и Владимир Машков. Теперь же художественный руководитель театра вновь выступит в этой роли после 29-летнего перерыва. Опальный поэт, драматург и сценарист Александр Галич написал свою пьесу давно, но рассказ о тяжелой доле семьи в еврейском местечке не понравился советской цензуре. Первая постановка в молодом театре-студии сразу стала знаковой. Возвращение ее на подмостки является закономерной данью памяти выдающегося актера и режиссера Олега Табакова. По сути, это первая премьера, или постпремьера, после назначения Владимира Машкова на должность руководителя театра весной 2018 года.

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Культурная хроника
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