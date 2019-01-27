В Москве открываются Международные Рождественские образовательные чтения

Москва, , 11:34 — REGNUM С 27 по 31 января в Москве будут проходить XXVII Международные Рождественские образовательные чтения «Молодежь: свобода и ответственность». Церковно-общественный форум в сфере образования, культуры, социального служения и духовно-нравственного просвещения организован Синодальным отделом религиозного образования и катехизации Русской Православной Церкви. В различных мероприятия чтений примут участие более пяти тысяч человек — представители муниципалитетов и общественных организаций, работники учреждений культуры и образования, специалисты по межнациональным (межэтнических) отношениям, молодежной политики, профилактики экстремизма, а также руководители образовательных организаций, лауреаты конкурса «Православная инициатива».

В рамках форума пройдут конференции «Православное образование. Аспекты регионального опыта», «Церковные древности. Московский Кремль — духовный центр православной Руси», выставка научных, учебных и богословских изданий, съезд семейных клубов трезвости, круглый стол «Традиции паломничества» и многие другие значимые культурно-просветительские мероприятия.

Первые Рождественские чтения прошли в Москве в 1993 году. Они стали преемником конференции православных педагогов Москвы. В число важнейших задач Чтений входят развитие православного образования, духовно-нравственное просвещение общества, осмысление проблем науки и культуры с точки зрения православного мировоззрения, расширение сотрудничества Церкви и государства в области образования.