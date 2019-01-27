На экраны страны выходит военная драма «Спасти Ленинград»

Москва, , 09:34 — REGNUM 27 января в российский прокат выходит военная драма Алексея Козлова «Спасти Ленинград». Создание фильма приурочено к 75-летию освобождения Ленинграда и снятия блокады. В основе сюжета фильма — документально-художественный рассказ только об одном дне героического сопротивления — 16 сентября 1941 года. В этот день Лагоду должна была пересечь баржа с эвакуированными жителями города. Судно попала в жестокий шторм, но на помощь никто не мог придти. Напротив, беззащитные люди подверглись атаки немецкой авиации. В центре повествования молодые влюбленные.

В главных ролях — Андрей Удалов, Мария Мельникова, Гела Месхи, Анастасия Мельникова, Валерий Дегтярь, Виталий Кищенко, Вадим Андреев и другие.

Музыку к фильму написал Юрий Потеенко.