«Кукольный дом» Пензы покажет спектакль для самых маленьких

Пенза, , 05:23 — REGNUM В «Кукольном доме» города Пензы состоялась премьера детского спектакля «Как леса медведя обманывала», созданного по мотивам русских народных сказок, сообщает 25 января портал Russia58.tv.

Для некоторых артистов театра данная премьера стала испытанием: актеры Роман Петров и Ольга Шевченко совсем недавно пополнили труппу культурного учреждения.

В будущем театральный коллектив планирует отправиться на гастроли с этим спектаклем. Артисты посетят Москву, Санкт-Петербург, Ульяновск, Липецк.

В конце 2019 года «Кукольный дом» также поставит спектакль и для зрителей постарше. Руководство театра планирует показать спектакль по пьесе Карло Гоцци «Король-Олень».

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