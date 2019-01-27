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Балет «Гойя» вновь будет показан на сцене Азербайджанского театра

Культура

Зритель сможет увидеть постановку на музыку Кара Караева и Фараджа Караева 3 февраля 2019 года

Баку, 27 января 2019, 05:19 — REGNUM  Азербайджанский государственный академический театр готовится к постановке балета «Гойя», сообщает 27 января корреспондент ИА REGNUM.

Зритель сможет увидеть постановку на музыку Кара Караева и Фараджа Караева 3 февраля 2019 года.

В спектакле будут задействованы лучшие артисты театра — народная артистка Азербайджана Камилла Гусейнова, а также заслуженные артисты страны Нигяр Ибрагимов, Макар Ферштандт и другие.

Премьерная постановка балета состоялась 3 февраля 2018 года и была приурочена к столетнему юбилею Кара Караева. Спустя год балет вновь возвращается на театральные подмостки.

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