Балет «Гойя» вновь будет показан на сцене Азербайджанского театра

Баку, , 05:19 — REGNUM Азербайджанский государственный академический театр готовится к постановке балета «Гойя», сообщает 27 января корреспондент ИА REGNUM.

Зритель сможет увидеть постановку на музыку Кара Караева и Фараджа Караева 3 февраля 2019 года.

В спектакле будут задействованы лучшие артисты театра — народная артистка Азербайджана Камилла Гусейнова, а также заслуженные артисты страны Нигяр Ибрагимов, Макар Ферштандт и другие.

Премьерная постановка балета состоялась 3 февраля 2018 года и была приурочена к столетнему юбилею Кара Караева. Спустя год балет вновь возвращается на театральные подмостки.