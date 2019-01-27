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В Москве создан оргкомитет для проведения Года театра

Культура

Возглавила его Наталья Сергунина

Москва, 27 января 2019, 05:15 — REGNUM  Власти Москвы создали оргкомитет, который займется проведением Года театра в России, сообщает 27 января корреспондент ИА REGNUM.

«В соответствии с указом президента РФ и в целях формирования плана основных мероприятий по проведению Года театра в Москве: создать организационный комитет по проведению Года театра в Москве», — отмечают в столичной мэрии.

Ответственным за выполнение распоряжения властей города станет заместитель мэра Москвы, руководитель его аппарата и столичного правительства Наталья Сергунина.

Напомним, 2019 год объявлен Годом театра в России. Как отмечают эксперты, это поможет привлечь к данному виду искусства подрастающее поколение, а также сохранить и развить лучшие театральные традиции страны.

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