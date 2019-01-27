В Голливуде снимут продолжение истории о Джее и Молчаливом Бобе

Вашингтон, , 04:59 — REGNUM Кинокомпании Universal и Saban Films приобрели права на съемки продолжения известной кинокомедии о похождениях Джея и Молчаливого Боба, сообщает 26 января портал Film.ru.

Новый фильм получил название «Ребут Джея и Молчаливого Боба». В картине примут участие прежние исполнители главных ролей — Кевин Смит и Джейсон Мьюз.

По сюжету фильма герои возвращаются в Голливуд с целью предотвратить создание сиквела «Пыхаря и Хроника» — фильма, с первой частью которой они боролись в картине «Джей и Молчаливый Боб наносят ответный удар».

По словам актеров, задействованных в фильме, образы героев претерпят значительные изменения, они как их исполнители повзрослеют, станут более мудрыми. В картине также примут участие актеры Грант Гастин, Карлос Вальдес и Том Кавана.

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