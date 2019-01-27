На 98 году жизни скончалась известная британская актриса

Лондон, , 04:46 — REGNUM Известная актриса театра и кино Великобритании Мюриэл Павлоу скончалась на 98 году жизни, сообщает 26 января The Times.

Несмотря на то, что актриса родилась в семье русского торговца и француженки, она являлась воплощением английского духа, отмечает издание.

Карьера для Павлоу началась в 1936 году, когда в возрасте 15 лет она впервые вышла на театральную сцену.

Самой известной ролью для актрисы стала работа в картине «Дотянуться до неба», вышедшей на экраны в 1956 году. Здесь Павлоу предстала в роли жены британского пилота Дугласа Бадера, который подобно Алексею Маресьеву потерял обе ноги, но продолжил борьбу с фашистами.

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