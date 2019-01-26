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Актер Михаил Сиворин пополнил труппу МХАТа

Культура

Артист уже изучает репертуар

Актер Михаил Сиворин пополнил труппу МХАТа
Vladimir OKC
МХАТ имени Горького

Москва, 26 января 2019, 19:02 — REGNUM  Актер скопинского театра «Предел» Михаил Сиворин пополнил труппу московского театра МХАТ имени Горького, сообщает 26 января корреспондент ИА REGNUM.

В настоящее время с артистом уже подписан договор, он проходит ознакомление с репертуаром столичного культурного учреждения.

Сиворин уже отметил, что примет участие в уже идущих на сцене МХАТа постановках.

Напомним, Михаил Сиворин занимается театром с детских лет, он воспитывался под руководством худрука театра «Предел» Владимира Деля. В его репертуаре масса работ, особенно примечательной стало роль артиста в моноспектакле «Ты че такой похнюпый?», ставшем известным всей России.

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