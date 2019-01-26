Актер Михаил Сиворин пополнил труппу МХАТа

Москва, 26 января 2019, 19:02 — REGNUM Актер скопинского театра «Предел» Михаил Сиворин пополнил труппу московского театра МХАТ имени Горького, сообщает 26 января корреспондент ИА REGNUM.
В настоящее время с артистом уже подписан договор, он проходит ознакомление с репертуаром столичного культурного учреждения.
Сиворин уже отметил, что примет участие в уже идущих на сцене МХАТа постановках.
Напомним, Михаил Сиворин занимается театром с детских лет, он воспитывался под руководством худрука театра «Предел» Владимира Деля. В его репертуаре масса работ, особенно примечательной стало роль артиста в моноспектакле «Ты че такой похнюпый?», ставшем известным всей России.
Читайте ранее в этом сюжете: Ирина Чернавина отметит свой юбилей на сцене