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Минкультуры объявило конкурс на субсидии в проекте «Творческие люди»

Культура

Проект проходит в рамках национальной программы «Культура»

Москва, 26 января 2019, 18:42 — REGNUM  Министерство культуры приняло решение о предоставлении 100 некоммерческим организациям субсидий для реализации проектов, «направленных на укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов России, а также на популяризацию русского языка и литературы, народных художественных промыслов и ремесел». Объем выделяемых средств — до 3 миллиона рублей. Об этом сообщается на официальном портале ведомства.

Поддержка организаций осуществляется в рамках федерального проекта «Творческие люди», входящего в национальный проект «Культура».

В объявлении о конкурсе особо подчеркивается, что «проекты должны быть представлены строго в сфере музыкального, театрального, изобразительного искусства и народного творчества. В приоритете — проекты, имеющие межрегиональный характер». Сроки подачи заявок — с 24 января до 1 марта 2019 года.

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Культурная хроника
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