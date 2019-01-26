Минкультуры объявило конкурс на субсидии в проекте «Творческие люди»

Москва, , 18:42 — REGNUM Министерство культуры приняло решение о предоставлении 100 некоммерческим организациям субсидий для реализации проектов, «направленных на укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов России, а также на популяризацию русского языка и литературы, народных художественных промыслов и ремесел». Объем выделяемых средств — до 3 миллиона рублей. Об этом сообщается на официальном портале ведомства.

Поддержка организаций осуществляется в рамках федерального проекта «Творческие люди», входящего в национальный проект «Культура».

В объявлении о конкурсе особо подчеркивается, что «проекты должны быть представлены строго в сфере музыкального, театрального, изобразительного искусства и народного творчества. В приоритете — проекты, имеющие межрегиональный характер». Сроки подачи заявок — с 24 января до 1 марта 2019 года.