Названа дата выхода в прокат третьей части «Охотников за приведениями»

Цитата из к/ф «Охотники за привидениями 3», реж. Джейсон Райтман. 2020. США

Вашингтон, , 17:04 — REGNUM Стала известна точная дата выхода в прокат третьей части популярного кинофильма «Охотники за приведениями», сообщает 26 января портал Film.ru.

Поклонники смогут увидеть киноленту 10 июля 2020 года. Сюжет фильма новой части «Охотников за приведениями» проигнорирует события провокационно-феминистской ленты 2016 года, в которой повествуется об охотниках за приведениями женского пола.

Съемки картины стартуют в 2019 году, ожидается, что в фильме примут участие актеры из первых частей — Билл Мюррей, Эрни Хадсон и Дэн Эйкройд.

Кроме того, представители студии Sony Pictures, где снимался фильм, также заявили, что 31 июля 2020 года выйдет фильм «Морбиус» с Джаредом Лето в главной роли.

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