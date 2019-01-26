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Главная литературная премия года начала принимать заявки на конкурс

Культура

Целью премии является выявление выдающихся художественных произведений в России и за рубежом

Главная литературная премия года начала принимать заявки на конкурс
Леонид Пастернак. Муки творчества. 1892

Москва, 26 января 2019, 14:45 — REGNUM  Главная литературная премия страны «Ясная Поляна» открыла прием заявок на участие в конкурсе 17-го сезона, сообщает 26 января корреспондент ИА REGNUM.

Призы в данном конкурсе вручаются в двух главных номинациях «Современная русская проза» и «Иностранная литература». Награда победителям выплачивается из призового фонда, размер которого составляет 6 млн 700 тыс. рублей.

Напомним, литературная премия «Ясная Поляна» вручается ежегодно, начиная с 2003 года. Учредителями конкурса является Музей-усадьба Льва Толстого «Ясная поляна» и компания Samsung.

Целью премии является выявление выдающихся художественных произведений в России и за рубежом, а также выбор значительных событий литературной жизни страны.

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