Ирина Чернавина отметит свой юбилей на сцене

Казань, , 14:42 — REGNUM 27 января в Большом драматическом театре имени Качалова в Казани состоится юбилейный вечер заслуженной артистки Татарии Ирины Чернавиной, сообщает 26 января «Московский комсомолец».

Актриса порядка 60 лет блистает на сцене данного культурного учреждения, поступив на службу в него в 1961 году, сразу же по окончании актерской студии. За свою долгую карьеру она сыграла десятки серьезных ролей.

В честь своего юбилея Чернавина исполни роль Нины Андреевны в спектакле «Баба Шанель» по произведению известного современного драматурга Николая Коляды. Режиссером постановки выступит Александр Славутский.

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