Сериал «Во все тяжкие» получит полнометражное продолжение

Цитата из т/с «Во все тяжкие». 2008-2013. США

Вашингтон, , 14:12 — REGNUM Культовый сериал «Во все тяжкие» получит продолжение, об этом сообщает 24 января издание Revenge of The Fans.

Актер Брайан Крэнстон вновь сыграет роль Уолтера Уайта. В этот раз герои предстанут перед зрителем в полнометражной картине. Съемки должны начаться уже в январе 2019 года.

Напомним, популярный телесериал «Во все тяжкие» завершился еще в 2013 году, однако любовь поклонников вынудила авторов ленты вернуться к работе над ее продолжением. Актерский состав не изменился. Фильм будет называться «Гринбриер».

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