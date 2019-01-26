Суббота, 26 Января 2019 года
14:32:45 МСК

Сериал «Во все тяжкие» получит полнометражное продолжение

Культура

Съемки начнутся уже в январе

Сериал «Во все тяжкие» получит полнометражное продолжение
Цитата из т/с «Во все тяжкие». 2008-2013. США
В машине

Вашингтон, 26 января 2019, 14:12 — REGNUM  Культовый сериал «Во все тяжкие» получит продолжение, об этом сообщает 24 января издание Revenge of The Fans.

Актер Брайан Крэнстон вновь сыграет роль Уолтера Уайта. В этот раз герои предстанут перед зрителем в полнометражной картине. Съемки должны начаться уже в январе 2019 года.

Напомним, популярный телесериал «Во все тяжкие» завершился еще в 2013 году, однако любовь поклонников вынудила авторов ленты вернуться к работе над ее продолжением. Актерский состав не изменился. Фильм будет называться «Гринбриер».

Читайте ранее в этом сюжете: Звезда «Игры престолов» рассказала о концовке сериала

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Телесериалы
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить