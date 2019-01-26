Стала известна дата выхода в прокат нового фильма Кристофера Нолана

Вашингтон, , 14:05 — REGNUM Известный голливудский кинорежиссер Кристофер Нолан выпустит новую картину в июле 2020 года, сообщает 26 января издание «Ревизор».

Название фильма, а также какие-либо ее детали не разглашаются. Но известно, что она выйдет 17 июля, вместе с другими премьерами: «Губка Боб» и полнометражный вариант известного мультфильма «Закусочная Боба».

Напомним, кинорежиссер Кристофер Нолан получил известность благодаря ряду высоко бюджетных блокбастеров, в частности трилогии про Бэтмена, фантастический фильм «Интерстеллар», а также «Дюнкерк».

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