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«Радость моя»: выставка о преподобном Серафиме Саровском в Москве

Культура

Экспозиция расположена в Доме Пашкова

«Радость моя»: выставка о преподобном Серафиме Саровском в Москве
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Памятник Серафиму Саровскому

Москва, 26 января 2019, 12:32 — REGNUM  В Румянцевском зале Дома Пашкова Российской государственной библиотеки открылась выставка «Радость моя». Она рассказывает о жизни одного из самых почитаемых святых, преподобном Серафиме Саровском.

В небольшой экспозиции уникальные документы. Так среди них летопись жизни Серафима Саровского 1896 года, которую написал священномученик, митрополит Серафим Чичагов, жизнеописание Серафима Саровского архимандрита Сергия Васильева, опубликованное в 1841 году, другие редкие материалы.

«Сегодня исследовательская работа по определению важнейших вех земного пути преподобного Серафима Саровского продолжается, его влиянию на развитие и распространение православия в России, является чрезвычайно важной», — подчеркнула на открытии экспозиции куратор выставки, сотрудник РГБ Любовь Шевцова.

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Культурная хроника
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