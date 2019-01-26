«Радость моя»: выставка о преподобном Серафиме Саровском в Москве

Москва, , 12:32 — REGNUM В Румянцевском зале Дома Пашкова Российской государственной библиотеки открылась выставка «Радость моя». Она рассказывает о жизни одного из самых почитаемых святых, преподобном Серафиме Саровском.

В небольшой экспозиции уникальные документы. Так среди них летопись жизни Серафима Саровского 1896 года, которую написал священномученик, митрополит Серафим Чичагов, жизнеописание Серафима Саровского архимандрита Сергия Васильева, опубликованное в 1841 году, другие редкие материалы.

«Сегодня исследовательская работа по определению важнейших вех земного пути преподобного Серафима Саровского продолжается, его влиянию на развитие и распространение православия в России, является чрезвычайно важной», — подчеркнула на открытии экспозиции куратор выставки, сотрудник РГБ Любовь Шевцова.