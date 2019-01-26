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Ушёл из жизни французский композитор Мишель Легран

Культура

Музыкат скончался на 87-м году жизни

Париж, 26 января 2019, 12:09 — REGNUM  Автор музыки к знаменитым «Шербурским зонтикам», музыкант, пианист, певец и страстный любитель джаза Мишель Легран скончался на 87-м году жизни. Об этом 26 января сообает издание Le Monde.

Легран был одним из самых известных французских композиторов. Его музыка звучит в более чем двухстах теле‑ и кинофильмах. Среди них такие, как «Девушки из Рошфора», «Никогда не говори «никогда», «Высокая мода», «Обратная сторона полуночи». Российскому зрителю Легран известен, прежде всего, как автор прекраснейшей лирической музыки к мелодраме режиссёра Жака Деми «Шербурские зонтики» (1964).

Композитор сотрудничал с такими известными исполнителями, как Эдит Пиаф, Морис Шевалье, Рэй Чарльз, Фрэнк Синатра, Тамара Гвердцители.

Легран три раза получал премию «Оскар» в номинации за лучшую песню и лучшую музыку к фильму. Также он трижды номинировался на премию «Сезар» и является лауреатом премий BAFTA (Британская академия кино и телевизионных искусств) и «Золотой глобус».

Был награждён Орденом почёта (Армения) и Орденом Почётного легиона.

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