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В Краснодаре открылась выставка графики «Гении русского зарубежья»

Культура

В экспозиции графические работы выдающихся русских художников-эмигрантов ХХ века

Краснодар, 26 января 2019, 11:09 — REGNUM  В Краснодарском краевом художественном музее имени Ф.А. Коваленко открылась выставка «Гении русского зарубежья. Возвращение имен». В экспозиции представлены графические работы десяти выдающихся русских художников, прославившихся за рубежом — это Кандинский, Шагал, Алексеев, Ланской, Гончарова, Пуни, Греков, Терешкович, Делоне, Пожидаев. Все эти мастера, родились в России, но по тем или иным обстоятельствам оставили родину. Все из них создали свой оригинальный стиль, многие стали одними из основоположников целых направлений в культуре — Кандинский — мэтр авангарда, Алексеев совершил технологический прорыв в мультипликации, Делоне окончательно «оформила» орфизм и стала первой художницей с персональной выставкой в Лувре, Гончарова — продвинула лучизм, а Ланской ввел понятие свето-цвета…

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Культурная хроника
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