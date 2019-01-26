В Краснодаре открылась выставка графики «Гении русского зарубежья»

Краснодар, , 11:09 — REGNUM В Краснодарском краевом художественном музее имени Ф.А. Коваленко открылась выставка «Гении русского зарубежья. Возвращение имен». В экспозиции представлены графические работы десяти выдающихся русских художников, прославившихся за рубежом — это Кандинский, Шагал, Алексеев, Ланской, Гончарова, Пуни, Греков, Терешкович, Делоне, Пожидаев. Все эти мастера, родились в России, но по тем или иным обстоятельствам оставили родину. Все из них создали свой оригинальный стиль, многие стали одними из основоположников целых направлений в культуре — Кандинский — мэтр авангарда, Алексеев совершил технологический прорыв в мультипликации, Делоне окончательно «оформила» орфизм и стала первой художницей с персональной выставкой в Лувре, Гончарова — продвинула лучизм, а Ланской ввел понятие свето-цвета…