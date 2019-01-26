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В сеть попало видео о новом «Терминаторе»

Культура

Съемки проходят в Венгрии

Вашингтон, 26 января 2019, 09:44 — REGNUM  В сети появилось первое видео, посвященное очередному фильму о терминаторе, который должен выйти на экраны в ноябре 2019 года, сообщает 25 января Киноафиша.

На ролики представлены режиссер фильма Тим Миллер и его продюсер Эндрю Вайна, недавно ушедший из жизни.

Целью ролика была реклама Венгрии, в которой проходят съемки картины. Также в кадр попало несколько кадров со съемочной площадки.

Напомним, новый фильм о терминаторе будет уже шестым по счету. Несмотря на провал последних фильмов, к новому прикован значительный интерес благодаря участию в нем не только Арнольда Шварценеггера, но и Линды Хамильтон, исполнившей роль Сары Коннор в первых и наиболее удачных фильмах серии.

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Кинематограф
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