Продать не удалось: Чубайсу подарили «Золотую маску»

Москва, , 08:08 — REGNUM Руководитель корпорации «Роснано» Анатолий Чубайс получил «Золотую маску» сообщает 26 января радиостанция «Говорит Москва».

Подарок был вручен во время открытия исторического здания театра «Школа современной пьесы».

Престижную премию, вручаемую за достижения в театральном искусстве решили продать с аукциона. Стоимость была оценена известным телеведущим Леонидом Якубовичем в «три копейки без сдачи», однако никто из присутствующих не захотел выкладывать за «товар» такую сумму. В итоге приз решили отдать бесплатно Чубайсу.

Напомним, премия «Золотая маска» считается главной театральной наградой в России. Однако в последние годы конкурс подвергается критике: организаторов мероприятия обвиняют в субъективности, так как призы из года в год получают одни и те же театры.

Министерство культуры России в 2018 году решило выйти из числа организаторов театральной премии.

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