Бе-е-есплодные усилия эпигонов или Как подложить себе свинью

Марина Александрова, , 13:19 — REGNUM

В общем, так: один баран влюбился в крокодила… Но, впрочем, песня не об этой странной и малоперспективной, увы, любви, а о почти маниакальном пристрастии к сиквелам, которое, вслед за голливудскими коллегами, обуяло создателей отечественных полнометражных мультфильмов. Желание во что бы то ни стало капитализировать даже не успех, а призрак успеха, выжать из него все, что возможно и невозможно («Ну, Мурка, ну, еще глоточек!») ни к чему хорошему привести не может и не приводит.

Была история, не очень оригинальная, но в этой неоригинальности даже милая: немного от известных пословиц-поговорок про волков, овец и чужие шкуры, немного от «Аватара» (не того, который мультсериал, а который про планету Пандора), чуть-чуть от «Короля Льва» ‑ и вышло приятно и вполне смотрибельно, в том числе для взрослого зрителя. Громких призов мультик о всепобеждающей дружбе народов не взял, но был в целом принят тепло, и у нас, и за границей. И это кому-то явно вскружило голову.

По какой-то загадочной причине за создание сиквела взялась совершенно другая команда. Судя по получившемуся результату, ни режиссер, ни сценарист первоисточник не видели вовсе, иначе этот результат объяснить никак невозможно. Похоже, что в распоряжении создателей оказались только концепты персонажей с кратким описанием характеров и сюжетная канва, сжатая в две-три строчки — то, что рассказывает в самом начале, цветисто и неостроумно похваляясь, зайчиха-цыганка. По дороге к финальным титрам растрясли почти все — характеры, тонкости взаимоотношений, атмосферу, красоту пейзажей, естественность мимики, темп повествования. А главное — логику сюжета и здравый смысл. Получилась не просто совсем другая история, а нечто разваливающееся на глазах, как выстроенная по испорченному чертежу крепость. Превращение, которому подверглась симпатичная сказка, вышло не только бе-е-езумным, но и бе-е-ессмысленным.

Прежде всего, характеры. Они сделались картонными и «одноклеточными». Многих персонажей и вовсе будто подменили. Серый, который прекрасно организовывал отпор Безухому и компании, получив власть над деревней и столкнувшись с первой серьезной проблемой, внезапно растерял всю уверенность в себе и из главного героя стал чуть ли не второстепенным. Мос из дурашливого и косноязычного, но вовсе не глупого барашка превратился в полного тупицу, подозрительность Зико стала совершенно плоской и неинтересной, староста деревни Белгур — добрый, но трусоватый и ужасно суеверный старичок — внезапно и необъяснимо познал дзен и стал похож на мудрого Йоду. Цыганка Мами лишилась своего цыганского шарма и самобытности и переквалифицировалась в бойкую торговку сувенирами с символикой «Бе-е-езумного превращения» (это такая самоирония авторов?). Правда потом она немного реабилитировалась, но до прежнего уровня так и не дотянула, хотя и волокла на себе непомерно большую часть постоянно провисающего сюжета. Рядовые же обитатели деревни резко отупели, обленились и превратились в полных ничтожеств, словно бы не они всего год назад задавали жару нападающим.

Новые герои тем более не радуют. Некоторые из них вообще непонятно зачем введены. Девушка-песец Симона и ее подружка — бывшая крокодилица, случайно ставшая странной карликовой овечкой — играют в сюжете практически декоративную роль. Не верьте аннотациям — история вовсе не вертится вокруг них, и в них нет никакой тайны. Мотиваций их поступков тоже не ждите — совершенно непонятно, зачем оказываться от повадок хищника для того, чтобы стать флористом — можно подумать, что все составители букетов вегетарианцы! Взаимная влюбленность барашка-обжоры и крокодилоовечки выглядит тем боле странно, что последняя вообще не умеет членораздельно разговаривать и ведет себя совершенно дико. Непонятно — это такая попытка затронуть тему толерантности к душевнобольным и аутистам? В финале, во время идиллической сцены у нежной влюбленной прорезается крокодилий хвост. Как было сказано в одном классическом фильме по похожему поводу: «У всех свои недостатки»…

Ну и, наконец, главный конфликт и главный злодей. Тут фиаско вообще полное, потому что продолжение попросту повторяет оригинал. Еще одна хищная волчья стая и еще один агрессивный вожак — и даже еще одна комическая парочка контрастирующих по комплекции волчар имеется. Но если Безухий был яркой личностью, коварным властолюбцем, и за его кознями было интересно наблюдать, то вожак Черных волков — просто истерик, не способный справиться со своей агрессией. Он считает, что дружба хищников с травоядными против законов природы, и это можно было бы использовать, чтобы рассказать детям о таких серьезных вещах как расизм и фашизм, но авторам оказалось откровенно лень углубляться хоть в какую-то философию. В результате покрытый боевой раскраской волчище просто твердит о законах природы и пищевой цепи, словно попугай, смешно бесится и вообще крайне глупо себя ведет.

В результате то, что в первом фильме было вполне серьезным — для детского мультика — противостоянием, заставлявшим сопереживать героям, несмотря на гарантированный хеппи-энд, здесь превращается в фарс. Всякая возможность погрузиться в происходящее убивается напрочь карикатурными рисованными вставками. Шутки затянуты, неостроумны и сумбурны, а претензии на черный юмор наводят на мысль, что кто-то из съемочной группы в юности работал в травмпункте.

Кончается все так же убого, как и начиналось. Фильм вполне может получить приз за самое нелепое и при том предсказуемое разрешение конфликта. К тому же он ничему не учит, кроме тотального сиропного пацифизма, и, пожалуй, имеет даже отрицательную педагогическую ценность, так как сознательное и планомерное вредительство, предательство и шпионаж показаны в нем как мелкий и простительный грешок, совершенный по глупости. Так, ошибочка вышла, щаз все исправим, шеф!

Ну, а что же «ход свиньей»? А никакого особого хода и нет. Поголовное превращение в хрюшек и суета вокруг котлов с настоящим и испорченным зельем суперсилы явно приурочены к году Свиньи и выходу на экраны «конкурирующего» мультфильма про Астерикса и Обеликса. Название же почти дословно позаимствовано с известного мультика про Трех богатырей, что как-то уже и вовсе полупочтенно.

В общем, «свинский» сиквел — яркий пример того, как делать не надо. Попытки эксплуатировать успех путем простого повторения приводят лишь к конфузу, а неприкрытая ориентация на западного зрителя, точнее, покупателя лишает всяких шансов создать что-то самобытное. В мультфильме даже песенки звучат исключительно на английском. Может быть, тогда уж и озвучку следовало делать английской и демонстрировать мультик с субтитрами?

Российская анимация явно потихоньку отвоевывает утраченные в постсоветскую эпоху позиции. Тем обиднее наблюдать подобные провалы на ровном месте, вызванные желанием получить нечто конкурентоспособное, особо не вкладываясь ни финансово, ни творчески.

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