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В сети опубликованы первые кадры из нового фильма Тарантино

Культура

Это первые кадры фильма, взятые непосредственно из самой картины

Лос-Анджелес, США, 26 января 2019, 02:08 — REGNUM  Американский журнал Vanity Fair опубликовал первые кадры из фильма Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде».

На кадрах представлены главные герои фильма в исполнении актеров Леонардо Ди Каприо, Брэда Питта и Марго Робби. Это первые кадры фильма, взятые непосредственно из самой картины.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в сети появлялись лишь кадры со съемочной площадки фильма «Однажды в Голливуде». На них были запечатлены актеры Брэд Питт и Леонардо Ди Каприо в одежде в стиле 60-х годов XX века.

Читайте ранее в этом сюжете: Фото: Брэд Питт и Леонардо Ди Каприо на съёмках нового фильма Тарантино

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