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Боярский рассказал о вкладе Высоцкого в культуру страны

Культура

«Нам всем очень повезло, что мы жили с ним в одно время»

Боярский рассказал о вкладе Высоцкого в культуру страны
Владимир Высоцкий

Санкт-Петербург, 26 января 2019, 01:31 — REGNUM  Преувеличить вклад Владимира Высоцкого в культуру СССР и России невозможно, заявил артист Михаил Боярский в интервью «Политэксперту».

По словам артиста, Высоцкий является центральной фигурой нашего времени. Благодаря Высоцкому сформировалась целая система взглядов и мыслей, эстетики, нравственных критериев и гражданской позиции. Боярский считает, что Высоцкий смог совместить в своем творчестве все самое лучшее, что было в «период того времени».

«Он был настоящим патриотом нашей страны, талантливейшим человеком, замечательным актером, нам всем очень повезло, что мы жили с ним в одно время», — добавил Боярский.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 января является днем рождения выдающегося русского поэта и музыканта Владимира Высоцкого. В день его рождения в Государственном музее Владимира Высоцкого в Москве для посетителей была открыта новая постоянная мультимедийная выставка.

Читайте ранее в этом сюжете: В Музее Владимира Высоцкого в Москве открылась мультимедийная экспозиция

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