Путин назвал премию «Золотой орёл» наиболее престижной в России

Москва, , 01:19 — REGNUM Президент России Владимир Путин назвал кинопремию «Золотой орёл» наиболее престижной творческой премией страны в своём обращении к участникам церемонии вручения наград, сообщает пресс-служба Кремля.

«Талантливые режиссёры, актёры, сценаристы, операторы представили на суд коллег и зрителей серьёзные работы, которые вызвали широкий общественный интерес, стали значимыми событиями в культурной жизни», — заявил российский президент.

Путин подчеркнул, что премия «Золотой орёл» вручается за выдающийся вклад в развитие отечественного и мирового кинематографа. Эта премия свидетельствует о высоком профессионализме и «безупречном художественном вкусе».

Как сообщало ИА REGNUM, 25 января состоялась XVII церемонии вручения Национальной премии в области кинематографии «Золотой орёл». Приз за лучшую картину получил фильм «Война Анны» режиссёра Алексея Федорченко. Федорченко также был удостоен награды за лучшую режиссёрскую работу.

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