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В сети появился первый трейлер фильма «Белая ворона»

Культура

Выход картины в прокат намечен на 22 марта 2019 года

Москва, 26 января 2019, 01:15 — REGNUM  Официальный трейлер фильма Рэйфа Файнса «Белая ворона» о жизни артиста балета Рудольфа Нуреева появился на YouTube.

Главную роль в фильме исполнил казанский танцовщик Олег Ивенко. Другие роли в фильме сыграли сам Рэйф Файнс, Чулпан Хаматова, Луис Хофманн и Сергей Полунин.

Картина расскажет о жизни артиста Рудольфа Нуреева и затронет такие эпизоды его биографии, как школьные годы в Уфе, учебу в Ленинграде и гастроли в Париже в 1961 года, когда артист попросил политического убежища. Выход картины в прокат намечен на 22 марта 2019 года.

Читайте ранее в этом сюжете: В Казани открыли первый в России памятник Рудольфу Нуриеву

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