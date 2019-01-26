В сети появился первый трейлер фильма «Белая ворона»

Москва, , 01:15 — REGNUM Официальный трейлер фильма Рэйфа Файнса «Белая ворона» о жизни артиста балета Рудольфа Нуреева появился на YouTube.

Главную роль в фильме исполнил казанский танцовщик Олег Ивенко. Другие роли в фильме сыграли сам Рэйф Файнс, Чулпан Хаматова, Луис Хофманн и Сергей Полунин.

Картина расскажет о жизни артиста Рудольфа Нуреева и затронет такие эпизоды его биографии, как школьные годы в Уфе, учебу в Ленинграде и гастроли в Париже в 1961 года, когда артист попросил политического убежища. Выход картины в прокат намечен на 22 марта 2019 года.

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