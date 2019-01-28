«Неотложка» — пилюля, возвращающая веру в людей

Анастасия Алексеева, , 10:01 — REGNUM

Яркая обложка графического романа «Неотложка», на котором красуются люди в белых халатах и пациенты в больничных койках, невольно рождает в голове мысль: «Неужели очередная «Клиника» или «Интерны», но теперь в картинках?». Благо, первое впечатление бывает ошибочным, ведь «Неотложка» — это рассказ о врачах, пациентах и борьбе за жизнь совершенно другого ранга.

Автор комикса Батист Болье начал работать интерном в отделении скорой медицинской помощи и параллельно завел блог, в котором описывал свои рабочие будни. Истории о пациентах и тех, кто поднимает их на ноги, полюбились миллионам человек и нашли своё место на бумажных страницах.

Несложно догадаться, что главный герой — всё тот же интерн Батист, молодой и еще не набравшийся цинизма. Переживающий за своих пациентов и как губка впитывающий все их истории и переживания.

«Видеть в людях только хорошее — самая достойная форма сопротивления жестокости и самой жизни».

Все случаи из медицинской практики Батист бережно собирает в свой дневник, после чего рассказывает тяжело больной пациентке из онкологического отделения. Когда-то её украшала копна рыжих волос, за что молодой врач прозвал женщину Жар-птицей. Узнав свой диагноз, она бодро держалась, пока не услышала слово «парик». Теперь ей осталось жить всего несколько дней, но она ждет сына, который застрял за границей из-за разбушевавшегося вулкана. Чтобы поддерживать огонь жизни в пациентке и дать ей шанс увидеть самого родного человека, Батист и его коллеги делятся с ней случаями из своей практики.

От этой сюжетной линии, как от ствола дерева, отходят ветви историй других пациентов. 67-летняя женщина, которая занимается проституцией, но при этом плохо осведомлена о профилактике болезней, передающихся половым путем. Молодой человек, получивший множественные переломы в аварии и желающий позвонить своей девушке, но забывший, что в тот страшный момент она сидела рядом с ним и не смогла уцепиться за жизнь. 86-летний пациент, который радуется смертельному диагнозу, потому что несколько дней назад умерла его любимая жена… Нанизывая все эти случаи на нить повествования, главный герой переплетает их в клубок, демонстрируя, как крепко связаны между собой человеческие судьбы.

«Положительный». Больница — единственное место, где это слово заставляет думать о худшем».

Осознание того, что книга основана на реальных событиях, усиливает впечатление от каждого случая. И если первая половина графического романа изобилует смешными и довольно нелепыми рассказами, то на второй приходится бороться с подступающим к горлу комом. И даже когда кажется, что конец каждой истории предсказуем, невидимый врач внезапно делает укол, от которого слёзы наворачиваются на глаза.

«Даже если смотреть на смерть каждый день, она не перестает пугать».

Батисту Болье удалось создать не просто комикс, а настоящую многоуровневую жизнь. Каждый персонаж словно отделяется от страницы книги и становится объемным, даже если автор выделил ему всего несколько реплик. Видимо, больница — это место, где люди показывают свои самые яркие качества, будь то властность или банальная глупость. Благодаря такой детальности и правдоподобности читатель превращается в невидимого наблюдателя, шагающего по шести этажам больницы и не желающего её покидать, даже когда дежурство уже закончилось.

Врачи — те люди, с которыми мы зачастую сталкиваемся не по своей воле. Порой эти столкновения приносят облегчение. Иной раз теряется вера в медицину, а за компанию с ней — и во всё человечество. Сколько раз вы слышали истории о равнодушии людей, от которых мы ждем помощи в самые критичные моменты? Лично я с этим сталкивалась как минимум три раза, и каждый из них оставил неприятный вкус горечи. «Неотложка» же стала куском торта, который смог его перебить и посеять где-то глубоко в душе новое зернышко веры. Остается лишь надеяться, что его в очередной раз не растопчут.

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