Аниме-трейлеры недели: от Jump Force до Yo-kai Watch

Токио, , 17:14 — REGNUM На этой неделе многие компании представили трейлеры своих проектов, выполненных в стиле аниме. Среди них многосерийные и полнометражные мультфильмы, а также видеоигры. Корреспондент ИА REGNUM подготовил подборку актуальных аниме-трейлеров этой недели.

Компания Kadokawa представила трейлер аниме-адаптации видеоигры Grisaia: Phantom Trigger. Премьера назначена на 15 марта. Известно, что показ продлится 90 минут. Каждый эпизод хронометражём в 60 минут перескажет один том оригинальной игры.

Grisaia: Phantom Trigger — игра в жанре визуальная новелла, рассказывающая о школе, в которой учится команда специальных агентов. Проект собрал преимущественно положительные отзывы игроков.

Студия Craftar выложила новый трейлер своего полнометражного фильма Ashita Sekai ga Owaru Toshitemo («Даже если завтра настанет конец света»). Премьера фильма назначена на 25 января 2019 года.

История «Даже если завтра настанет конец света» рассказывает о молодом человеке по имени Шин, который закрылся от окружающих после смерти матери. Спустя время Шин и его подруга детства Котори переходят в третий класс старшей школы и встречают другого Шина из Японии параллельной реальности.

Компания Nintendo представила трейлер к игре Yo-kai Watch 3. Релиз проекта в США назначен на 8 февраля 2019 года на консоли Nintendo 3DS (в Японии игра вышла в 2016 году, а в Европе в декабре 2018).

Серия игр Yo-kai Watch рассказывает о детях, которые могут общаться с йо-каями — существами, образ которых основах на демонах ёкаях из японской мифологии. Игра получили шесть манга-адаптаций и аниме-сериал по мотивам. Игра Yo-kai Watch 4 выйдет в 2019 году на Nintendo Switch.

Компания Bandai Namco показала сюжетный трейлер кроссовер-игры Jump Force. Игра выйдет в Японии 14 февраля, а в других странах — 15 февраля 2019 года.

Трейлер демонстрирует сюжет будущего проекта. В небе над городом появляется таинственный портал, и из него в наш мир попадают отрицательные герои из самых популярных аниме-сериалов. Главный герой игры, которого геймеры создают сами, объединяется с положительными персонажами аниме (Наруто, Ичиго Куросаки, Луффи и др.) для того, чтобы дать злодеям отпор.

На YouTube-канале Playstation появился трейлер игры Fate / Grand Orde для Playstation VR. Проект для очков виртуальной реальности выйдет 26 февраля 2019 года.

Геймеры смогут присоединится к слугам класса Saber и Shielder в новой миссии. Напомним, что по сюжету серии игр Fate, волшебники сражаются за Святой Грааль при помощи своих слуг разных классов. Слуги являются интерпретациями реальных исторических личностей и героев мифов.

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