Госсекретарь Казахстана вручила государственные премии деятелям культуры

Алма-Ата, Казахстан, , 15:58 — REGNUM В Алма-Ате состоялась торжественная церемония вручения государственных стипендий президента Казахстана в области культуры за 2018 год, сообщили 25 января в пресс-службе президента республики.

В мероприятии приняла участие государственный секретарь Казахстана Гульшара Абдыкаликова. В ходе церемонии государственными стипендиями были отмечены 75 представителей литературы и искусства.

Госсекреатрь выразила надежду на то, что представители творческой интеллигенции внесут важный вклад в развитие государственной программы «Рухани жангуры», примут участие в мероприятиях Года молодежи, а также будут способствовать развитию основных тезисов статьи президента «Семь граней великой степи».

Как сообщало ИА REGNUM, 21 ноября 2018 года президент Казахстана Нурсултан Назарбаев опубликовал статью «Семь граней великой степи», в которой представил свое виденье места исторического, культурного и духовного наследия казахов в жизни Казахстана.

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