Санкт-Петербург, 25 января 2019, 14:51 — REGNUM 25 января в Малом зале Санкт-Петербургской филармонии состоится премьера спектакля «1926». Это сложносочиненное драматическое действо, в основе которого длившаяся почти 14 лет переписка двух выдающихся русских поэтов ХХ века. Режиссер Алла Дамскер попыталась создать эпистолярный роман дух неординарных людей с серьезной музыкальной подоплекой: произведения Баха, Бартока, Пендерецкого, Шостаковича, Пьяццоллы и других композиторов специально подобраны Алексеем Курбатовым. Главные роли в спектакле исполняют Елизавета Боярская и Анатолий Белый.
В Петербурге премьера «1926» об эпистолярном романе Пастернака и Цветаевой
В главных ролях Елизавета Боярская и Анатолий Белый
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