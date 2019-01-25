Netflix снимет сериал по игровой франшизе Resident Evil

Лос-Гатос, США, , 14:50 — REGNUM Компания Netflix планирует снять сериал по игровой франшизе Resident Evil. Пока проект находится на ранней стадии разработки, сообщает Deadline.

В съёмках Netflix будет помогать компания Constantin Film, которая ранее занималась фильмами по Resident Evil. Будущий сериал подробнее раскроет вселенную игр, а также расскажет о корпорации Umbrella и чудовищном T-вирусе, который она разрабатывала. Шоураннер проекта ещё не найден, а Netflix пока отказывается как-либо комментировать будущий проект.

Напомним, что Resident Evil («Обитель Зла») или Biohazard (в японской версии) — серия видеоигр в жанре хоррор. Всего в серии вышло 22 игры и два ремейка (ремейк Resident Evil 2 выходит 25 января 2019 года). Все части франшизы рассказывают о корпорации Umbrella, которая разрабатывает новые виды биологического оружия, превращающего людей в зомби. По играм было снято шесть фильмов, последний из которых вышел в 2016 году.

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