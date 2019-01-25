Пятница, 25 Января 2019 года
14:51:09 МСК

Netflix снимет сериал по игровой франшизе Resident Evil

Культура

Проект находится на ранней стадии разработки, шоураннер для него пока не найден

Лос-Гатос, США, 25 января 2019, 14:50 — REGNUM  Компания Netflix планирует снять сериал по игровой франшизе Resident Evil. Пока проект находится на ранней стадии разработки, сообщает Deadline.

В съёмках Netflix будет помогать компания Constantin Film, которая ранее занималась фильмами по Resident Evil. Будущий сериал подробнее раскроет вселенную игр, а также расскажет о корпорации Umbrella и чудовищном T-вирусе, который она разрабатывала. Шоураннер проекта ещё не найден, а Netflix пока отказывается как-либо комментировать будущий проект.

Напомним, что Resident Evil («Обитель Зла») или Biohazard (в японской версии) — серия видеоигр в жанре хоррор. Всего в серии вышло 22 игры и два ремейка (ремейк Resident Evil 2 выходит 25 января 2019 года). Все части франшизы рассказывают о корпорации Umbrella, которая разрабатывает новые виды биологического оружия, превращающего людей в зомби. По играм было снято шесть фильмов, последний из которых вышел в 2016 году.

Читайте ранее в этом сюжете: Netflix снимет экранизацию комикса Reborn

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Телесериалы
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить