В Музее Владимира Высоцкого в Москве открылась мультимедийная экспозиция

Москва, , 13:42 — REGNUM 25 января, в день рождения выдающегося российского поэта и музыканта Владимира Высоцкого в Государственном Музее Владимира Высоцкого в Москве для посетителей открылась новая постоянная мультимедийная экспозиция. На ней благодаря многочисленным экранам, другим технологическим средствам представлено тысячи видеодокументов, записей, фотографий, съемок спектаклей, концертов, все фильмы актера. Все 800 песен барда можно не только прослушать, но и увидеть вновь созданные клипы, с использование документального ряда, киносъемок 1960−1970 годов. Оригинально отражено все знаковые события в жизни поэта в виде настроечной панели старого радиоприемника. Здесь же можно посмотреть подлинные инструменты Владимира Семеновича. По оценке, директора музея Никиты Высоцкого, фонд поэта увеличился практические вдвое.