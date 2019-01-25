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Пермский ТЮЗ объявил конкурс рецензий

Культура

Победители смогут стать членами Пресс-клуба театра

Пермский ТЮЗ объявил конкурс рецензий
Аноним Инкогнитович
Фасад Пермского ТЮЗа со стороны ул. Екатерининской

Пермь, 25 января 2019, 13:16 — REGNUM  В день студента Пермский театр юного зрителя запускает ставший уже традиционный конкурс рецензий, сообщает 25 января корреспондент ИА REGNUM.

Не случайно он проводится именно сегодня, ведь в нем принимают участие в основном студенты. Наиболее подходящий возраст для первых попыток критически осмыслить реальность.

Участником конкурса может стать любой человек в возрасте от 16 до 25 лет. Для этого достаточно написать свой отзыв на один из спектаклей театра: «Обыкновенное чудо», «Лондон», «Продавец дождя», «Преступление и наказание», «Еврейское счастье», «Мертвые души», «Первая любовь», «Сказки про Ежика в тумане». Заявки принимаются до 14 апреля 2019 года.

Победителей конкурса ждут награды, а также предложение стать членом Пресс-клуба ТЮЗа.

Напомним, несмотря на то, что Пермский театр юного зрителя специализируется на постановках спектаклей для детей, в его репертуаре можно обнаружить очень серьезные и сложные произведения. В частности — сложная постановка произведения Федора Достоевского «Преступление и наказание».

Также культурное учреждение имеет в своем репертуаре постановки по таким выдающимся русским писателям, как Лев Толстой, Николай Гоголь, Михаил Салтыков-Щедрин.

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Культурная жизнь Пермского края
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